Гол Зунгу помог ЮАР обыграть Намибию

В матче второго тура Кубка африканских наций сборная ЮАР обыграла Намибию – 1:0.
Единственный мяч на 68-й минуте полузащитник «Амьена» Бонгани Зунгу.
Намибия потеряла шансы на выход в 1/8 финала турнира. Судьба южноафриканцев решится в матче с Марокко 1 июля.
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