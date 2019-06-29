Гол Зунгу помог ЮАР обыграть Намибию - Советский спорт
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29 июня 2019 01:16ФутболКоноплев Александр

Гол Зунгу помог ЮАР обыграть Намибию

Завершились пятничные матчи на Кубке африканских наций-2019.

В матче второго тура Кубка африканских наций сборная ЮАР обыграла Намибию – 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте полузащитник «Амьена» Бонгани Зунгу.

Намибия потеряла шансы на выход в 1/8 финала турнира. Судьба южноафриканцев решится в матче с Марокко 1 июля.

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