Айртон вернулся в общую группу «Спартака» Бразилец получил ушиб в матче с «Ростовом».

Защитник «Спартака» Айртон в пятницу тренировался на сборе в Австрии в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, в среду в первом матче предсезонного турнира с «Ростовом» (0:2) 22-летний бразилец получил ушиб голеностопа в результате столкновения с рекламным щитом.

В четверг он занимался индивидуально в тренажерном зале с тренером по реабилитации, а накануне уже тренировался наравне со всеми.

При этом до конца сбора выбыл голкипер Антон Шитов. 19-летний вратарь не сможет полноценно тренироваться из-за повреждения связок левого голеностопного сустава.

В субботу «Спартак» проведет две тренировки, а в воскресенье сыграет во втором матче турнира с ЦСКА. Начало игры – 19:00 (мск).