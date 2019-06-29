Айртон вернулся в общую группу «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон в пятницу тренировался на сборе в Австрии в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.
Напомним, в среду в первом матче предсезонного турнира с «Ростовом» (0:2) 22-летний бразилец получил ушиб голеностопа в результате столкновения с рекламным щитом.
В четверг он занимался индивидуально в тренажерном зале с тренером по реабилитации, а накануне уже тренировался наравне со всеми.
При этом до конца сбора выбыл голкипер Антон Шитов. 19-летний вратарь не сможет полноценно тренироваться из-за повреждения связок левого голеностопного сустава.
В субботу «Спартак» проведет две тренировки, а в воскресенье сыграет во втором матче турнира с ЦСКА. Начало игры – 19:00 (мск).
Немыслимый гол Руни и волшебный прыжок Шараповой. Главное за сутки Рассказываем о том, что обсуждают в мире спорта прямо сейчас. Некоторые события вы могли пропустить, а зря. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно? Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского грандаВо втором матче предсезонного турнира в Австрии «быки» взяли верх над ЦСКА Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ. Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимитПрославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах? Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки. Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.