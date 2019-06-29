Айртон вернулся в общую группу «Спартака» - Советский спорт
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29 июня 2019 07:58ФутболЛипкин Антон

Айртон вернулся в общую группу «Спартака»

Бразилец получил ушиб в матче с «Ростовом».

Защитник «Спартака» Айртон в пятницу тренировался на сборе в Австрии в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, в среду в первом матче предсезонного турнира с «Ростовом» (0:2) 22-летний бразилец получил ушиб голеностопа в результате столкновения с рекламным щитом.

В четверг он занимался индивидуально в тренажерном зале с тренером по реабилитации, а накануне уже тренировался наравне со всеми.

При этом до конца сбора выбыл голкипер Антон Шитов. 19-летний вратарь не сможет полноценно тренироваться из-за повреждения связок левого голеностопного сустава.

В субботу «Спартак» проведет две тренировки, а в воскресенье сыграет во втором матче турнира с ЦСКА. Начало игры – 19:00 (мск).

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