Лионель Месси: Поля на Кубке Америки - позорные

«На самом деле, эти поля — позорные. Тут трудно контролировать мяч, трудно его сохранить. Мяч похож на кролика, который скачет по всему полю», - заявил Месси.
Напомним, сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Венесуэлу со счетом 2:0.
В полуфинале команда Месси сыграет с бразильцами.
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