Лионель Месси: Поля на Кубке Америки - позорные - Советский спорт
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29 июня 2019 10:09ФутболСпирин Дмитрий

Лионель Месси: Поля на Кубке Америки - позорные

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике поля, на которых в Бразилии проводят матчи Кубка Америки.

«На самом деле, эти поля — позорные. Тут трудно контролировать мяч, трудно его сохранить. Мяч похож на кролика, который скачет по всему полю», - заявил Месси.

Напомним, сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Венесуэлу со счетом 2:0.

В полуфинале команда Месси сыграет с бразильцами.

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