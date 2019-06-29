Жена Риксена опубликовала видео с прощальной вечеринки голландца

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, провел в одном из отелей Глазго свой «последний вечер» с фанатами. Видео с вечера опубликовала в инстаграме жена Риксена Вероника.
«Отличный вечер. Спасибо каждому», – написала Риксен, отметив в посте бывшего футболиста «Рейнджерс» испанца Начо Ново.
Напомним, Риксен выступал в «Зените» в 2006-2009 годах. Он провел в команде 45 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачию. Вместе с клубом голландец завоевал три трофея: чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
42-летний Риксен продолжит борьбу с болезнью, но будет делать это без камер.
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