«Парма» предложила контракт Балотелли Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может продолжить карьеру в серии А.

28-летний форвард получил предложение от «Пармы», утверждает Gazzetta di Parma. По данным источника, игроку предложена зарплата в 2 миллиона евро в год без учета бонусов.

1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне Марио провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов.