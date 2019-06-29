«Парма» предложила контракт Балотелли - Советский спорт
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29 июня 2019 14:07ФутболСпирин Дмитрий

«Парма» предложила контракт Балотелли

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может продолжить карьеру в серии А.

28-летний форвард получил предложение от «Пармы», утверждает Gazzetta di Parma. По данным источника, игроку предложена зарплата в 2 миллиона евро в год без учета бонусов.

1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне Марио провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов.

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