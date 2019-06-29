«Парма» предложила контракт Балотелли

28-летний форвард получил предложение от «Пармы», утверждает Gazzetta di Parma. По данным источника, игроку предложена зарплата в 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.
В минувшем сезоне Марио провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов.
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