Ван-Биссака стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Контракт между «красными дьяволами» и 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет с возможностью продления сотрудничества со стороны клуба еще на один сезон.
Стоимость трансфера не разглашается, но по информации британских СМИ, манкунианцы заплатили «Кристал Пэлас» 50 миллионов фунтов.
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