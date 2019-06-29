Ван-Биссака стал игроком «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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29 июня 2019 14:30ФутболСпирин Дмитрий

Ван-Биссака стал игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Кристал Пэлас» и молодежной сборной Англии Аарона Ван-Биссаки.

Контракт между «красными дьяволами» и 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет с возможностью продления сотрудничества со стороны клуба еще на один сезон.

Стоимость трансфера не разглашается, но по информации британских СМИ, манкунианцы заплатили «Кристал Пэлас» 50 миллионов фунтов.

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