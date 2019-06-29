«Лечче» приобрел полузащитника сборной Украины

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Шахов перешел в «Лечче» в статусе свободного агента по истечении контракта с греческим клубом ПАОК.
Напомним, «Лечче» по итогам сезона вернулся в Серию А.
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