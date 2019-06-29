«Рубин» приобрел игрока молодежной сборной Грузии - Советский спорт
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29 июня 2019 16:53ФутболСпирин Дмитрий

«Рубин» приобрел игрока молодежной сборной Грузии

«Рубин» объявил о переходе в команду полузащитника Зурико Давиташвили.

Контракт между казанским клубом и 18-летним хавбеком рассчитан на три сезона — до лета 2022 года. В новой команде Зурико будет выступать под номером «11».

Давиташвили может сыграть на позициях атакующего полузащитника, крайнего полузащитника и нападающего. Ранее выступал за тбилисские «Динамо» и «Локомотив».

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