«Рубин» приобрел игрока молодежной сборной Грузии

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Давиташвили может сыграть на позициях атакующего полузащитника, крайнего полузащитника и нападающего. Ранее выступал за тбилисские «Динамо» и «Локомотив».
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