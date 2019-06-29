Сутормин перешел в «Рубин»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин подписал четырехлетний контракт с «Рубином».
Хавбек сборной России в сезоне-2018/19 провел за оренбуржцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.
Сутормин – воспитанник «Спартака» и «Зенита». Ранее он выступал за «Строгино» и Волгарь».
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