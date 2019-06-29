Сутормин перешел в «Рубин» Открытие годы будет играть в Казани.

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин подписал четырехлетний контракт с «Рубином».

Хавбек сборной России в сезоне-2018/19 провел за оренбуржцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.

Сутормин – воспитанник «Спартака» и «Зенита». Ранее он выступал за «Строгино» и Волгарь».