Сутормин перешел в «Рубин» - Советский спорт
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29 июня 2019 18:38ФутболКоноплев Александр

Сутормин перешел в «Рубин»

Открытие годы будет играть в Казани.

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин подписал четырехлетний контракт с «Рубином».

Хавбек сборной России в сезоне-2018/19 провел за оренбуржцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.

Сутормин – воспитанник «Спартака» и «Зенита». Ранее он выступал за «Строгино» и Волгарь».

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