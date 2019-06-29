«Рубин» подписал контракт с Бегичем

Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского гранда Во втором матче предсезонного турнира в Австрии «быки» взяли верх над ЦСКА

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