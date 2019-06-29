«Рубин» подписал контракт с Бегичем

Защитник «Оренбурга» Силвие Бегич перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.
26-летний серб подписал четырехлетний контракт. Бегич перешел в приуральский клуб летом 2017 года. На его счету пять мячей в 56 матчах.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.
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