Ди Мария сыграл сотый матч за сборную Аргентины - Советский спорт
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29 июня 2019 19:25ФутболКоноплев Александр

Ди Мария сыграл сотый матч за сборную Аргентины

Ди Мария вошел в «Клуб 100».

Матч Венесуэла – Аргентина в четвертьфинале Кубка Америки (0:2) стал для полузащитника «альбиселесте» Анхеля Ди Марии сотым в составе национальной команды.

Ранее эта отметка покорилась пятерым футболистам – Хавьеру Маскерано (147 матчей на данный момент), Хавьеру Дзанетти (143), Лионелю Месси (134), Роберто Айяле (114) и Диего Симеоне (104).

В ста матчах за сборную Ди Мария забил 20 мячей.

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