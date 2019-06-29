Ди Мария сыграл сотый матч за сборную Аргентины

Матч Венесуэла – Аргентина в четвертьфинале Кубка Америки (0:2) стал для полузащитника «альбиселесте» Анхеля Ди Марии сотым в составе национальной команды.
Ранее эта отметка покорилась пятерым футболистам – Хавьеру Маскерано (147 матчей на данный момент), Хавьеру Дзанетти (143), Лионелю Месси (134), Роберто Айяле (114) и Диего Симеоне (104).
В ста матчах за сборную Ди Мария забил 20 мячей.
Кубок Америки: Бразилия дождалась встречи с Аргентиной в полуфиналеСборная Аргентины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Copa America, и теперь «альбиселесте» ждет битва гигантов с Бразилией за право сыграть в финале турнира.
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