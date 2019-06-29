Гол Азмуна принес победу «Зениту» над «Црвеной Звездой»

«Зенит» в контрольном матче обыграл «Црвену Звезду» – 1:0.
Единственный мяч на 39-й минуте забил форвард Сердар Азмун.
Чемпионы России сыграли в следующем составе: Лунев — Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников — Нобоа, Оздоев, Ригони — Дриусси (Шатов, 60), Дзюба (Мостовой, 75), Азмун (Мусаев, 85).
Отметим, что в этот день «Зенит» обыграл «Гонвед» – 3:0.
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