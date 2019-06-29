«Динамо» обыграло «Аполлон» благодаря дублю Юсупова

В контрольном матче на сборе в Австрии московское «Динамо» обыграло кипрский «Аполлон» – 2:0. Оба мяча провел полузащитник Артур Юсупов (15-я минута и 26-я).
Ранее москвичи обыграли «Драговград» (11:0) и «Рудар» (3:0). Свой следующий матч бело-голубые проведут против пражской «Спарты».
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