Лукович мечтает возглавить «Зенит»

Тренер «Црвены Звезды» Александр Лукович после поражения в контрольном матче против «Зенита» (0:1) отметил, что мечтает возглавить петербургский клуб.
Лукович выступал за сине-бело-голубых с 2010 по 2014 год. На его счету один гол в 59 матчах.
– Сильнее ли эта команда той, в которой играл я? Сложно судить. Были другие времена. Но я был счастлив, когда нынешний «Зенит» взял золото. Что ждет команду Семака в Лиге чемпионов? Соперниками «Зенита» будут лучшие клубы Европы, так что выход в 1/8 финала станет отличным результатом. У «Зенита» много хороших игроков. Отмечу трансферы Азмуна и Ракицкого, они добавили команде качества, – сказал Лукович в интервью «Чемпионату».
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