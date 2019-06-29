Лукович мечтает возглавить «Зенит» - Советский спорт
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29 июня 2019 21:55ФутболКоноплев Александр

Лукович мечтает возглавить «Зенит»

Серб желает вернуться в Санкт-Петербург.

Тренер «Црвены Звезды» Александр Лукович после поражения в контрольном матче против «Зенита» (0:1) отметил, что мечтает возглавить петербургский клуб.

Лукович выступал за сине-бело-голубых с 2010 по 2014 год. На его счету один гол в 59 матчах.

– Сильнее ли эта команда той, в которой играл я? Сложно судить. Были другие времена. Но я был счастлив, когда нынешний «Зенит» взял золото. Что ждет команду Семака в Лиге чемпионов? Соперниками «Зенита» будут лучшие клубы Европы, так что выход в 1/8 финала станет отличным результатом. У «Зенита» много хороших игроков. Отмечу трансферы Азмуна и Ракицкого, они добавили команде качества, – сказал Лукович в интервью «Чемпионату».

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