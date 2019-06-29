Зобнин ждет в «Спартаке» Роналду и Месси

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пошутил, что красно-белые должны усилиться форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
– К нам пришли сильные футболисты. Главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну а вообще, нужно больше качественных футболистов, – приводит слова Зобнина «Матч ТВ».
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