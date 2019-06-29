«Лечче» объявил о переходе Шахова

Итальянский «Лечче» объявил о переходе украинского полузащитника Евгения Шахова.
Контракт со свободным агентом подписан по схеме «2+1».
Ранее Шахов играл в ПАОК. В прошлом сезоне футболист выиграл чемпионат и Кубок Греции. На его счету пять мячей в 40 матчах за клуб во всех турнирах.
«Лечче» в сезоне-2019/2020 будет играть в серии А.
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