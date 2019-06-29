«Лечче» объявил о переходе Шахова - Советский спорт
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29 июня 2019 22:51ФутболКоноплев Александр

«Лечче» объявил о переходе Шахова

Шахов играл в Греции, а теперь в Италии.

Итальянский «Лечче» объявил о переходе украинского полузащитника Евгения Шахова.

Контракт со свободным агентом подписан по схеме «2+1».

Ранее Шахов играл в ПАОК. В прошлом сезоне футболист выиграл чемпионат и Кубок Греции. На его счету пять мячей в 40 матчах за клуб во всех турнирах.

«Лечче» в сезоне-2019/2020 будет играть в серии А.

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