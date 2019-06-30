Камерун и Гана сыграли вничью

В матче второго тура Кубка африканских наций сборные Камеруна и Ганы сыграли вничью – 0:0.
Сборная Камеруна вышла на первое место в группе F с четырьмя очками.
Напомним, что со счетом 0:0 закончился другой матч дня Мавритания – Ангола.
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