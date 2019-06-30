Источник: «Динамо» готово купить футболиста «Ромы» - Советский спорт
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30 июня 2019 00:18ФутболКоноплев Александр

Источник: «Динамо» готово купить футболиста «Ромы»

«Динамо» приготовило супертрансфер.

«Динамо» договорилось с «Ромой» о трансфере полузащитника Жерсона Сантоса, сообщает Football Italia.

Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро.

При этом бело-голубые не договорились с 22-летним бразильцем. По данным источника, он ждет более выгодного предложения.

Минувший сезон Сантос провел в «Фиорентине». На его счету три гола и четыре результативные передачи в 40 матчах за «фиалок».

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