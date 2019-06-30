Сборная Перу обыграла по пенальти Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

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