Сборная Перу обыграла по пенальти Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июня 2019 00:24ФутболКоноплев Александр

Сборная Перу обыграла по пенальти Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Перу не пустил Уругвай к титулу.

В четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти.

Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.

В полуфинале Перу сыграет с Чили.

13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
28/06 12:30Футбол
Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимитПрославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/06 18:00Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
28/06 17:00Футбол
Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
28/06 22:00Футбол
Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.
28/06 10:00Футбол
Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
27/06 15:30Хоккей
Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
Новости
00:24 Футбол Сборная Перу обыграла по пенальти Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
00:18 Футбол Источник: «Динамо» готово купить футболиста «Ромы»
00:02 Футбол Камерун и Гана сыграли вничью
22:51 Футбол «Лечче» объявил о переходе Шахова
22:33 Футбол Зобнин ждет в «Спартаке» Роналду и Месси
22:10 Футбол «Крылья» проиграли «Хайдуку»
21:55 Футбол Лукович мечтает возглавить «Зенит»
21:15 Футбол «Арсенал» обыграл «Ваккер». Ткачев оформил дубль
21:05 Футбол Уэйн Руни: Ван Гал – лучший тренер, с которым я работал
20:45 Футбол «Динамо» обыграло «Аполлон» благодаря дублю Юсупова
19:46 Футбол Мавритания и Ангола обошлись без забитых мячей
19:37 Футбол Гол Азмуна принес победу «Зениту» над «Црвеной Звездой»
19:25 Футбол Ди Мария сыграл сотый матч за сборную Аргентины
18:57 Футбол «Рубин» подписал контракт с Бегичем
18:38 Футбол Сутормин перешел в «Рубин»
17:32 Футбол «Бетис» может приобрести Лунина
17:19 Футбол «ПСЖ» интересуется Бонуччи
17:06 Формула-1 Леклер выиграл поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят – 18-й
16:53 Футбол «Рубин» приобрел игрока молодежной сборной Грузии
16:47 Фехтование Якименко получил допуск на участие в международных соревнованиях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика