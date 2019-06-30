Сборная Перу обыграла по пенальти Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

В четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти.
Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.
В полуфинале Перу сыграет с Чили.
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