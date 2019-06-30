Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче с «Торонто»

Встреча состоялась на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне и завершилась со счетом 1:1. У гостей голом отметился полузащитник Ник Дэлеон (19-я минута). В составе хозяев поля в компенсированное время матча точным ударом с 11-метровой отметки отличился форвард Уэйн Руни (90+2).
Отметим, что этот гол стал десятым для английского нападающего в 18 матчах регулярного чемпионата.
Добавим, что после этой игры «Ди-Си Юнайтед» набрал 31 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто», имея в активе 23 очка, расположился на седьмом месте.
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