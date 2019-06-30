Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче с «Торонто» - Советский спорт
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30 июня 2019 06:09Футбол

Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче с «Торонто»

Футболисты «Торонто» не смогли удержать победу в гостевой встрече с «Ди Си найтед».

Встреча состоялась на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне и завершилась со счетом 1:1. У гостей голом отметился полузащитник Ник Дэлеон (19-я минута). В составе хозяев поля в компенсированное время матча точным ударом с 11-метровой отметки отличился форвард Уэйн Руни (90+2).

Отметим, что этот гол стал десятым для английского нападающего в 18 матчах регулярного чемпионата.

Добавим, что после этой игры «Ди-Си Юнайтед» набрал 31 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто», имея в активе 23 очка, расположился на седьмом месте.

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