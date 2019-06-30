Луис Суарес: Поражение Уругвая от сборной Перу несправедливо - Советский спорт
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30 июня 2019 06:17Футбол

Луис Суарес: Поражение Уругвая от сборной Перу несправедливо

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение команды в матче со сборной Перу в 1/4 финала Кубка Америки.

- Несмотря на то, что мы проиграли по пенальти, это поражение все равно несправедливо. Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать.

Незабитый пенальти? Я привык сталкиваться с трудными ситуациями, так что не первый раз со мной происходит нечто подобное. Надо просто поднять голову и двигаться дальше.

Парни поддержали меня в раздевалке после матча. Когда ты чем-то расстроен и тебе грустно, всегда тяжело. Чтобы подняться такая поддержка необходима, - цитирует Суареса futbol.com.uy.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.

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