Луис Суарес: Поражение Уругвая от сборной Перу несправедливо Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение команды в матче со сборной Перу в 1/4 финала Кубка Америки.

- Несмотря на то, что мы проиграли по пенальти, это поражение все равно несправедливо. Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать.

Незабитый пенальти? Я привык сталкиваться с трудными ситуациями, так что не первый раз со мной происходит нечто подобное. Надо просто поднять голову и двигаться дальше.

Парни поддержали меня в раздевалке после матча. Когда ты чем-то расстроен и тебе грустно, всегда тяжело. Чтобы подняться такая поддержка необходима, - цитирует Суареса futbol.com.uy.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.