Оскар Табарес: Мы должны принять это поражение и поздравить сборную Перу Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес подвел итоги четвертьфинального матча Кубка Америки против сборной Перу.

- Мы должны принять этот результат. Мы должны уметь проигрывать. Результаты не объясняются, они есть, и они происходят из-за вполне определенных вещей. Это был матч, который закончился со счетом 0:0. Сборная Перу не смогла забить гол за 90 минут, но они были лучше в серии послематчевых пенальти.

Игроки соперника вышли с определенным планом на эту встречу, а мы в какой-то момент позволили им навязать его себе. Они пытались замедлить игру, и у них это получилось. Поэтому мы должны принять это поражение и поздравить своего соперника, потому что он не сделал ничего, что противоречило бы правилам.

Мы собираемся продолжать следовать по пути, которым до этого момента, но попытаемся извлечь уроки из того, что не смогли достигнуть цели, к которой стремилась команда и наши болельщики, - приводит слова Табареса futbol.com.uy.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.