Бэйл может на правах аренды перейти в «Интер» Представители форварда «Реала» Гарета Бэйла встретились с руководством «Интера».

По информации Sport Mediaset, агенты 29-летний нападающего провели встречу с руководством «Интера», чтобы обсудить детали будущего контракта.

Как отмечает издание, миланский клуб надеется договориться с «Реалом» об аренде Бэйла.

Ранее сообщалось, что на переходе валлийца в «Интер» настаивает главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

Добавим, что в личной беседе с руководством «Реала», на которой настоял валлиец, Бэйл заявил о своем нежелании уходить из мадридской команды этим летом.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор 29-летний форвард провел за мадридский клуб 231 матч и записал на свой счет 102 забитых мяча и 64 голевые передачи.

Действующий контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивает в 70 миллионов евро. В минувшем сезоне Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.