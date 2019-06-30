Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

Основное время матча завершилось в ничью – 1:1. Голами у мексиканцев отличился нападающий Рауль Хименес (44-я минута), у костариканцев точный удар на счету форварда Брайана Руиса
В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались мексиканские футболисты.
Добавим, что в полуфинале турнира соперником сборной Мексики станет команда Гаити, ранее обыгравшая в ¼ финала Канаду со счетом 3:2.
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