Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ - Советский спорт
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30 июня 2019 08:55Футбол

Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

Футболисты сборной Мексики в серии послематчевых пенальти одержали победу над командой Коста-Рики.

Основное время матча завершилось в ничью – 1:1. Голами у мексиканцев отличился нападающий Рауль Хименес (44-я минута), у костариканцев точный удар на счету форварда Брайана Руиса

В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались мексиканские футболисты.

Добавим, что в полуфинале турнира соперником сборной Мексики станет команда Гаити, ранее обыгравшая в ¼ финала Канаду со счетом 3:2.

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