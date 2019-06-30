Джефферсон Фарфан – о победе над Уругваем: Горжусь своей бандой!

«Горжусь своей бандой!» — написал Фарфан в своем Instagram.
Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее оказались перуанцы – 5:4.
Добавим, что в ½ финала турнира сборная Перу сыграет против команды Чили. Встреча состоится 4 июля и начнется в 3:30 по московскому времени. Днем ранее во втором полуфинале между собой сыграют сборные Аргентины и Бразилии.
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