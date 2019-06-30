Джефферсон Фарфан – о победе над Уругваем: Горжусь своей бандой! - Советский спорт
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30 июня 2019 09:07Футбол

Джефферсон Фарфан – о победе над Уругваем: Горжусь своей бандой!

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился эмоциями после выхода национальной команды в полуфинал Кубка Америки.

«Горжусь своей бандой!» — написал Фарфан в своем Instagram.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее оказались перуанцы – 5:4.

Добавим, что в ½ финала турнира сборная Перу сыграет против команды Чили. Встреча состоится 4 июля и начнется в 3:30 по московскому времени. Днем ранее во втором полуфинале между собой сыграют сборные Аргентины и Бразилии.

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Orgulloso de mi Banda CSM 😍❤️🇵🇪 #graciasportantasalegrias #unidossonmuyfuertes #unsolosentimiento #arribaperucarajo #teamoperu #el10delacalle #semis 😢🎉🍫🚀

Публикация от Jefferson Farfan 🍫 (@jefferson_farfan_oficial)

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