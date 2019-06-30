Самуэль Жиго: Сравнил бы матчи против ЦСКА с войной, готовы на все ради победы Защитник «Спартака» Самуэль Жиго отметил важность матчей против ЦСКА.

- Конечно. Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы, - приводит слова Жиго «Российская газета».

Напомним, что сегодня в рамках предсезонного турнира в Австрии состоится встреча «Спартак» - ЦСКА. Матч пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре турнира армейцы уступили «Краснодару» (0:1), а красно-белые проиграли «Ростову» (0:2).