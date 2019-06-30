«Краснодар» — «Ростов». Стартовые составы команд

«Краснодар»: Синицын, Скопинцев, Спайич, Мартынович, Петров, Олссон, Фьолусон, Намли, Вандерсон, Сулейманов, Ари.
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Ерёменко, Попов, Полоз, Ионов, Шомуродов, Глебов, Чернов, Мамин.
Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в австрийском Пеллау и начнется в 11:30 по московскому времени.
Напомним, что в первой встрече на турнире краснодарская команда переиграла ЦСКА (1:0), а «Ростов» оказался сильнее «Спартака» (2:0).
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