«Краснодар» — «Ростов». Стартовые составы команд - Советский спорт
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30 июня 2019 10:57Футбол

«Краснодар» — «Ростов». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 2-го тура предсезонного турнира в Австрии.

«Краснодар»: Синицын, Скопинцев, Спайич, Мартынович, Петров, Олссон, Фьолусон, Намли, Вандерсон, Сулейманов, Ари.

«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Ерёменко, Попов, Полоз, Ионов, Шомуродов, Глебов, Чернов, Мамин.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в австрийском Пеллау и начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече на турнире краснодарская команда переиграла ЦСКА (1:0), а «Ростов» оказался сильнее «Спартака» (2:0).

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