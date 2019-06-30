Роман Зобнин: Главная задача – подготовиться к первому официальному матчу

- Главная задача - подготовиться к первому официальному матчу, который у нас будет с «Сочи». Понятно, что матч с ЦСКА и для нас, и для болельщиков является принципиальным. Думаю, кто на данный момент лучше готов физически, тот и победит, - рассказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба.
Добавим, что сегодня в рамках предсезонного турнира в Австрии состоится встреча «Спартак» - ЦСКА. Матч пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что в первом туре турнира армейцы уступили «Краснодару» (0:1), а красно-белые проиграли «Ростову» (0:2).
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