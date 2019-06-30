Уэйн Руни: Ван Гаал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал - на сто процентов

- Ван Гаал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал - на сто процентов. Его тактические навыки, его способы подготовки и его внимание к мельчайшим деталям я всегда находил удивительными. Я восхищался этим в нем. Я никогда раньше не обращал внимания на такие вещи.
Я сожалею о том, как все это закончилось, но я точно знаю одну вещь - я многому научился у него, и я определенно собираюсь использовать его уроки, когда стану тренером, - приводит слова Руни Mirror.
Напомним, что Ван Гал подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. Под руководством голландца в сезоне-2014/15 клуб занял четвертое место в чемпионате Англии и пятое - в сезоне-2015/16. Выиграв в своём последнем матче Кубок Англии, голландец уступил место главного тренера Жозе Моуринью.
Добавим, что 11 марта 2019 года голландский специалист объявил о завершении тренерской карьеры.
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