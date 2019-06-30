Уэйн Руни: Ван Гаал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал - на сто процентов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июня 2019 12:45Футбол

Уэйн Руни: Ван Гаал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал - на сто процентов

Английский форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни назвал голландца Луи ван Гала лучшим тренером, с которым ему приходилось работать.

- Ван Гаал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал - на сто процентов. Его тактические навыки, его способы подготовки и его внимание к мельчайшим деталям я всегда находил удивительными. Я восхищался этим в нем. Я никогда раньше не обращал внимания на такие вещи.

Я сожалею о том, как все это закончилось, но я точно знаю одну вещь - я многому научился у него, и я определенно собираюсь использовать его уроки, когда стану тренером, - приводит слова Руни Mirror.

Напомним, что Ван Гал подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. Под руководством голландца в сезоне-2014/15 клуб занял четвертое место в чемпионате Англии и пятое - в сезоне-2015/16. Выиграв в своём последнем матче Кубок Англии, голландец уступил место главного тренера Жозе Моуринью.

Добавим, что 11 марта 2019 года голландский специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
30/06 09:51ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
28/06 09:00Хоккей
Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
29/06 12:30Футбол
Глушаков сбежал в «Ахмат» от алиментов?Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в Грозном – и это не самая хорошая новость для его бывшей супруги Дарьи и двух дочерей футболиста.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
28/06 22:00Футбол
Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
28/06 17:00Футбол
Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
28/06 10:00Футбол
Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
29/06 09:00Футбол
Василий Павлов: Да, играю на Украине, никаких проблем нетЕдинственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
29/06 00:30Футбол
Кубок Америки: Бразилия дождалась встречи с Аргентиной в полуфиналеСборная Аргентины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Copa America, и теперь «альбиселесте» ждет битва гигантов с Бразилией за право сыграть в финале турнира.  
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
30/06 08:40Хоккей
Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
27/06 15:30Хоккей
Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры.
Новости
12:48 Футбол Арнор Сигурдссон: Чалов - прирожденный бомбардир
12:45 Футбол Уэйн Руни: Ван Гаал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал - на сто процентов
12:35 Футбол Шимански провел первую тренировку в «Динамо» (фото)
12:31 Футбол Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»
12:23 «Краснодар» выигрывает у «Ростова» после первого тайма
12:16 Футбол Ари с пенальти открыл счет в матче «Краснодар» - «Ростов»
11:34 Футбол Роман Зобнин: Главная задача – подготовиться к первому официальному матчу
11:13 Футбол Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти в четвертьфинале Кубка Америки
10:57 Футбол «Краснодар» — «Ростов». Стартовые составы команд
10:40 Бокс Американец Доусон успешно вернулся на ринг
10:37 ММА Джуниор дос Сантос: Не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила
10:33 Футбол Самуэль Жиго: Сравнил бы матчи против ЦСКА с войной, готовы на все ради победы
10:21 Хоккей Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»
09:55 Футбол Денис Попов: В РПЛ можно спокойно взять три первые команды Белоруссии
09:53 Футбол В Турции открылась футбольная академия. Заценили Аршавин и братья Миранчуки…
09:37 Футбол «Кристал Пэлас» хочет 110 миллионов евро за полузащитника Заха
09:34 ММА Нганноу нокаутировал дос Сантоса в первом раунде
09:07 Футбол Джефферсон Фарфан – о победе над Уругваем: Горжусь своей бандой!
08:55 Футбол Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
08:47 Волейбол Волейболисты сборной России переиграли команду Китая в Лиге наций
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика