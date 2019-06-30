Арнор Сигурдссон: Чалов - прирожденный бомбардир

«Всегда отмечал, какой это фантастический форвард и как тонко он чувствует игру. Прирожденный бомбардир, оказывается там, где это нужно. Топ-уровень, Федор лучший в России. И чем дальше, тем больше он прокачивает свои навыки», - рассказал Сигурдссон в интервью Sport24.ru.
Напомним, Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2018/19.
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