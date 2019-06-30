«ПСЖ» не планирует расставаться с Неймаром - Советский спорт
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30 июня 2019 13:06ФутболСпирин Дмитрий

«ПСЖ» не планирует расставаться с Неймаром

«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Неймара в летнее трансферное окно.

По информации Telefoot, руководство парижского клуба не намерено выставлять 27-летнего бразильца на трансфер, несмотря на его желание покинуть команду.

Ранее сообщалось, что нынешним летом Неймар может вернуться в «Барселону».

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