«ПСЖ» не планирует расставаться с Неймаром

По информации Telefoot, руководство парижского клуба не намерено выставлять 27-летнего бразильца на трансфер, несмотря на его желание покинуть команду.
Ранее сообщалось, что нынешним летом Неймар может вернуться в «Барселону».
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