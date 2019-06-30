Уткин удвоил преимущество «Краснодара» в матче с «Ростовом» - Советский спорт
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30 июня 2019 13:00Футбол

Уткин удвоил преимущество «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин удвоил преимущество своей команды в матче против «Ростова», который проходит в рамках предсезонного турнира в Австрии.

Полузащитник отличился на 61-й минуте встречи.

Напомним, что счет в игре открыл нападающий «Краснодара» Ари, реализовавший 11-метровый удар.

На данный момент идет второй тайм встречи, счет 2:0 в пользу краснодарской команды.

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