Уткин удвоил преимущество «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Полузащитник отличился на 61-й минуте встречи.
Напомним, что счет в игре открыл нападающий «Краснодара» Ари, реализовавший 11-метровый удар.
На данный момент идет второй тайм встречи, счет 2:0 в пользу краснодарской команды.
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