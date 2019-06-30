Халназаров забил третий мяч «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Нападающий отличился на 84-й минуте встречи.
Напомним, что счет в игре открыл нападающий «Краснодара» Ари, реализовавший 11-метровый удар. На 61-й минуте полузащитник Даниил Уткин удвоил преимущество краснодарской команды.
На данный момент идет второй тайм встречи, счет 3:0 в пользу краснодарской команды.
Напомним, что встреча проходит в рамках предсезонного турнира в Австрии. В первом туре «Краснодар» переиграл ЦСКА со счетом 1:0, а «Ростов» был сильнее «Спартака» - 2:0.
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