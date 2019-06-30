Халназаров забил третий мяч «Краснодара» в матче с «Ростовом» - Советский спорт
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30 июня 2019 13:19Футбол

Халназаров забил третий мяч «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Форвард «Краснодара» Рустам Халназаров забил третий мяч в ворота «Ростова».

Нападающий отличился на 84-й минуте встречи.

Напомним, что счет в игре открыл нападающий «Краснодара» Ари, реализовавший 11-метровый удар. На 61-й минуте полузащитник Даниил Уткин удвоил преимущество краснодарской команды.

На данный момент идет второй тайм встречи, счет 3:0 в пользу краснодарской команды.

Напомним, что встреча проходит в рамках предсезонного турнира в Австрии. В первом туре «Краснодар» переиграл ЦСКА со счетом 1:0, а «Ростов» был сильнее «Спартака» - 2:0.

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