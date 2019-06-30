«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче предсезонного турнира в Австрии

Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Ари (38-я минута), Даниил Уткин (61) и Рустам Халназаров (84).
Напомним, что в первом туре «Краснодар» переиграл ЦСКА со счетом 1:0, а «Ростов» был сильнее «Спартака» - 2:0.
В следующем матче на турнире «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» встретится с ЦСКА.
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