«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля - Советский спорт
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30 июня 2019 14:13ФутболСпирин Дмитрий

«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в чемпионате Италии.

«Ювентус» должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринцы согласовали сделку по трансферу голландского защитника в размере 67 млн евро с возможностью выплаты бонусов (до 13 млн евро).

Де Лигт подпишет пятилетний контракт на 8 млн в год и с бонусами на общую сумму 12 млн евро.

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