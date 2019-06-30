В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля»

Клуб теперь будет называться «Плоская Земля» (Flat Earth FC), сообщает «Газета.ру».
В заявлении на официальном сайте клуб объяснил свое решение.
«Всю свою жизнь я посвятил футболу, но, отойдя от него, я увлекся другими темами, в частности, теорией плоской Земли. Сейчас я президент футбольного клуба, и мы добились серьезной вершины, получив повышение в классе», – заявил глава «Плоской Земли» Хави Повес.
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