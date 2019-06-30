ЦСКА назвал стартовый состав на дерби со «Спартаком» - Советский спорт
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30 июня 2019 18:01ФутболГичунцев Артур

ЦСКА назвал стартовый состав на дерби со «Спартаком»

Встреча состоится в Австрии и стартует в 19.00 мск.

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на контрольный матч со «Спартаком».

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Нисимура, Кучаев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Чернов, Тикнизян, Аванесян, Янов, Марадишвили, Бистрович, Н’Диайе, Востриков.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 4-е место в таблице РПЛ, а красно-белые расположились строчкой ниже.

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