ЦСКА назвал стартовый состав на дерби со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на контрольный матч со «Спартаком».
ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Нисимура, Кучаев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Чернов, Тикнизян, Аванесян, Янов, Марадишвили, Бистрович, Н’Диайе, Востриков.
В минувшем сезоне ЦСКА занял 4-е место в таблице РПЛ, а красно-белые расположились строчкой ниже.
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