Ребров, Ананидзе и Бакаев – в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА - Советский спорт
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30 июня 2019 18:30ФутболГичунцев Артур

Ребров, Ананидзе и Бакаев – в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

Встреча пройдет в Австрии и стартует в 19.00 мск.

Тренерский штаб московского «Спартака» определил стартовый состав на товарищеский матч с ЦСКА.

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, З. Бакаев, Ломовицкий, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Кутепов, Гапонов, Маслов, Ещенко, Гулиев, Умяров, Глушенков, С. Бакаев, Ханни, Игнатов, Ташаев, Мелкадзе, Понсе.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 4-е место в таблице РПЛ, а красно-белые расположились строчкой ниже.

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