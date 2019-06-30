Ребров, Ананидзе и Бакаев – в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

Тренерский штаб московского «Спартака» определил стартовый состав на товарищеский матч с ЦСКА.
«Спартак»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, З. Бакаев, Ломовицкий, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Кутепов, Гапонов, Маслов, Ещенко, Гулиев, Умяров, Глушенков, С. Бакаев, Ханни, Игнатов, Ташаев, Мелкадзе, Понсе.
В минувшем сезоне ЦСКА занял 4-е место в таблице РПЛ, а красно-белые расположились строчкой ниже.
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