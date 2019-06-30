Портнягин и Корян покинули «Локомотив»

Нападающий Игорь Портнягин и Аршак Корян покинули «Локомотив», сообщает официальный сайт клуба.
Портнягин подписал контракт с железнодорожниками летом 2016 года. За это время он провел в составе москвичей пять матчей, в которых забил один гол. Он продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».
Корян – воспитанник «Локо». За годы в клубе он выходил на поле трижды.
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