Портнягин и Корян покинули «Локомотив» На двоих они сыграли восемь матчей.

Нападающий Игорь Портнягин и Аршак Корян покинули «Локомотив», сообщает официальный сайт клуба.

Портнягин подписал контракт с железнодорожниками летом 2016 года. За это время он провел в составе москвичей пять матчей, в которых забил один гол. Он продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

Корян – воспитанник «Локо». За годы в клубе он выходил на поле трижды.