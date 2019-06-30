«Спартак» почтил память советских солдат, погибших при освобождении Австрии - Советский спорт
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30 июня 2019 18:58ФутболГичунцев Артур

«Спартак» почтил память советских солдат, погибших при освобождении Австрии

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисты московского «Спартака», а также тренерский штаб, возложили цветы к памятнику советским солдатам, погибшим при освобождении Австрии.

«По пути на матч красно-белые почтили память советских воинов, павших при освобождении Австрии во времена Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении «Спартака», опубликованном в соцсети.

Добавим, что в эти минуты красно-белые проводят дерби с московским ЦСКА.

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