«Спартак» почтил память советских солдат, погибших при освобождении Австрии

Футболисты московского «Спартака», а также тренерский штаб, возложили цветы к памятнику советским солдатам, погибшим при освобождении Австрии.
«По пути на матч красно-белые почтили память советских воинов, павших при освобождении Австрии во времена Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении «Спартака», опубликованном в соцсети.
Добавим, что в эти минуты красно-белые проводят дерби с московским ЦСКА.
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