«Манчестер Сити» возобновил интерес к Бонуччи - Советский спорт
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30 июня 2019 19:21ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» возобновил интерес к Бонуччи

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил предложение о смене клубной прописки.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Манчестер Сити». Также на игрока претендует клуб из MLS «Нью-Йорк Сити».

Отмечается, что чемпион Италии не хочет продавать итальянца. Новый главный тренер команды Маурицио Сарри лично позвонил Бонуччи и заверил его, что тот будет игроком стартового состава.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист получил предложение от «ПСЖ», который готов платить ему 7 млн евро в год.

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