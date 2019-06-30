«Урал» разгромил вторую команду Армении, которую тренирует Тарханов - Советский спорт
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30 июня 2019 21:17ФутболГичунцев Артур

«Урал» разгромил вторую команду Армении, которую тренирует Тарханов

В минувшем сезоне команда Дмитрия Парфенова заняла 13-е место в таблице РПЛ.

«Урал» одержал победу над армянским клубом «Пюник» (3:0), главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов.

В составе победителей по голу забили полузащитник Юрий Бавин, а также нападающие Эрик Бикфалви и Андрей Панюков.

Контрольный матч

«Урал» – «Пюник» – 3:0 (0:0)

Голы: Бавин, 67; Бикфалви, 74; Панюков, 88.

Стартовый состав «Урала»: Годзюр (Баклов, 63), Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков (Поляков, 73), Бумаль (Бавин, 46), Егорычев (Щербаков, 84), Бикфалви, Эль-Кабир (Аугустыняк, 46), Араторе (Фидлер, 63), Ильин (Панюков, 46).

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