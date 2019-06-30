Леонид Федун: Трансферы у «Спартака» еще будут - Советский спорт
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30 июня 2019 21:54ФутболГичунцев Артур

Леонид Федун: Трансферы у «Спартака» еще будут

Ранее клуб подписал форварда Эсекьеля Понсе, а также голкипера Андреа Романьоли.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о трансферных планах на летнее межсезонье.

«Трансферы еще будут. Мы ведем работу по этим направлениям», – цитирует функционера «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Спартак» занял 5-е место в таблице РПЛ.

Сегодня, 30 июня, команда обыграла московский ЦСКА в контрольном матче (3:1).

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