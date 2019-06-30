«Спартак» – ЦСКА. Федун отреагировал на удаление Набабкина Российский футболист покинул поле за стычку с форвардом красно-белых Луисом Адриано.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об удалении защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в контрольном матче (3:1).

«Есть судья, он решает. Не хотелось бы получать травму в такой игре, а очень близко к этому», – цитирует Федуна «Чемпионат».

Напомним, защитник ЦСКА Набабкин был удален с поля на 44-й минуте. Он получил две желтые карточки меньше, чем за пять минут.