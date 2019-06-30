Зелимхан Бакаев: В «Спартаке» я покажу совсем другие результаты - Советский спорт
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30 июня 2019 22:32ФутболГичунцев Артур

Зелимхан Бакаев: В «Спартаке» я покажу совсем другие результаты

Минувший сезон футболист отыграл на правах аренды в тульском «Арсенале».

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий после победы над ЦСКА в контрольном матче.

Встреча прошла в Австрии и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1. Бакаев стал автором первого гола.

«Ощущения обычные, это сборы. Посмотрим в чемпионате, там все будет по-другому, эмоции и все остальное. Рассчитывают у нас на каждого. Мое положение зависит от моей работы на тренировках, как проведу последний матч.

Федун оценивает меня нормально, рассчитывает на меня, как на любого игрока «Спартака». Он мне сказал, что я смогу принести пользу команде. После аренды я стал сильнее, полноценный сезон в РПЛ на высоком уровне дает свои плоды. Я покажу совсем другие результаты», – цитирует хавбека «Чемпионат».

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