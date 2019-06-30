Денис Глушаков: Я пришел в «Ахмат» не отбывать номер, у меня самый расцвет сил

Российский полузащитник Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с «Ахматом».
«Мы быстро договорились с «Ахматом», потому что особо не было вариантов. Поэтому я сделал выбор в пользу клуба «Ахмат». Для меня самое важное играть и доказывать прежде всего самому себе и болельщикам, которые поддерживают команду. Зная Рашида Маматкуловича, зная ребят в команде и про амбиции клуба, решил перейти в «Ахмат».
Мотивация есть, как и амбиции. Прежде всего я профессионал, и пришел в «Ахмат» не просто отбывать номер. Для меня важен результат команды. Мне всего 32. Многие в России говорят, что в 24-25 – футболист молодой, а в 32-33 – старый, в то время как раньше в 16-18 считалось началом карьеры, а заканчивали в 38. Не поймешь, где тогда закат карьеры или начало карьеры. Так что у меня самый расцвет сил, и думаю, я пригожусь клубу, и мне «Ахмат» дал такой шаг вперёд, чтобы играть в футбол, получать удовольствие от футбола, наслаждаться игрой. В этом и есть моя мотивация, мои амбиции», – сказал футболист пресс-службе грозненского клуба.
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