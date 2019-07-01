Руис – лучший игрок молодежного чемпионата Европы

Полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис признан лучшим игроком завершившегося молодежного чемпионата Европы.
23-летний хавбек провел на турнире четыре мачта, в которых забил два мяча и сделал две результативных передачи.
Руис – шестой испанец, ставший лучшим игроком молодежного Евро. Ранее этой чести удостаивались Маноло Санчис (1986), Франсеск Арнау (1998), Хуан Мата (2011), Тиаго Алькантара (2013) и Дани Себальос (2017).
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