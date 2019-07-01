Агент Игуаина: В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус»

Николас Игуаин, агент и брат нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, рассказал о планах 31-летнего аргентинца.
«В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус». У него еще два года по контракту, и к этому отнесутся с уважением», – приводит слова агента Goal.com.
Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в «Рому».
Отметим, что этим летом летом «Юве» возглавил итальянец Маурицио Сарри, который работал с игроком в «Наполи», а также пригласил его в «Ювентус».
Добавим, что контракт форварда с чемпионом Италии в силе до 2021 года.
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