Агент Игуаина: В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус» - Советский спорт
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01 июля 2019 00:21ФутболГичунцев Артур

Агент Игуаина: В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус»

Ранее он выступал за «Наполи» и «Милан».

Николас Игуаин, агент и брат нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, рассказал о планах 31-летнего аргентинца.

«В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус». У него еще два года по контракту, и к этому отнесутся с уважением», – приводит слова агента Goal.com.

Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в «Рому».

Отметим, что этим летом летом «Юве» возглавил итальянец Маурицио Сарри, который работал с игроком в «Наполи», а также пригласил его в «Ювентус».

Добавим, что контракт форварда с чемпионом Италии в силе до 2021 года.

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