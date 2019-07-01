«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту» За годы в «Барселоне» футболист выиграл пять трофеев.

«Барселона» объявила о договоренности с «Сельта» о переходу полузащитника Дениса Суареса. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Еще три миллиона каталонцы могут получить в виде бонусов.

25-летний Суарес – воспитанник «Сельты». Ранее он выступал за «Манчестер Сити», «Севилью», «Вильярреал» и «Арсенал».