«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

«Барселона» объявила о договоренности с «Сельта» о переходу полузащитника Дениса Суареса. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Еще три миллиона каталонцы могут получить в виде бонусов.
25-летний Суарес – воспитанник «Сельты». Ранее он выступал за «Манчестер Сити», «Севилью», «Вильярреал» и «Арсенал».
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