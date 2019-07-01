Андрей Федьков: Глушаков в «Ахмате»? Кадыров никогда не возьмет дурака в команду - Советский спорт
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01 июля 2019 07:15Футбол

Андрей Федьков: Глушаков в «Ахмате»? Кадыров никогда не возьмет дурака в команду

Бывший форвард «Ахмата» дал интервью «Советскому спорту».

Бывший форвард Ахмата Андрей Федьков прокомментировал переход в команду полузащитника Дениса Глушакова.

– Вы хорошо знаете грозненский клуб. Как там отнесутся ко всем негативным историям вокруг Глушакова?
– Сразу скажу: Рамзан Ахматыч (Кадыров) никогда не возьмет дурака в свою команду, – сказал Федьков в интервью «Советскому спорту». – Да и какая вообще разница, что было в прошлом? Мне, например, достаточно, что Денис очень хороший футболист.

– Но какое-то значение публичность фигуры Глушакова все-таки имеет. «Ахмат» – достаточно закрытый клуб, а тут любой чих Дениса в инстаграме становится инфоповодом для СМИ…
– Ну и отлично. Пусть Денис и дальше показывает в инстаграме, как живет в Грозном, как живет в Чеченской Республике. Вижу в этом только плюсы.

Полностью интервью с Федьковым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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